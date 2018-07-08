Николай Басков согласился вести свадьбу Ольги Бузовой

Скоро на на канале ТНТ стартует реалити-шоу «Замуж за Бузову». Как оказалось, одним из его участников станет друг Николая Баскова, Тимофей Майоров. Приданым станет сам Николай: он согласился выступить на свадьбе пары в качестве тамады.

«Ну что ж, дорогие друзья!!! Если мой друг @timofeimai решиться сделать предложение Олечке @buzova86, пока другие претенденты не завоюют ее сердце, то я веду эту свадьбу!!!» — пообещал Басков.