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Николай Басков согласился вести свадьбу Ольги Бузовой

41-летний Николай Басков может стать тамадой на свадьбе Ольги Бузовой.

Скоро на на канале ТНТ стартует реалити-шоу «Замуж за Бузову». Как оказалось, одним из его участников станет друг Николая Баскова, Тимофей Майоров. Приданым станет сам Николай: он согласился выступить на свадьбе пары в качестве тамады.

«Ну что ж, дорогие друзья!!! Если мой друг @timofeimai решиться сделать предложение Олечке @buzova86, пока другие претенденты не завоюют ее сердце, то я веду эту свадьбу!!!» — пообещал Басков.

Для Ольги Тимофей — тоже не чужой: некоторое время они уже были в отношениях, но их роман в 2009 году ничем не закончился.

Среди других претендентов на руку и сердце одной из самых желанных «холостячек» — занимающийся криптовалютой миллионер, сырный магнат, а также диджей, встречавшийся ранее с победительницей 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.

Фото: instagram, globallookpress

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