Николай Басков прокомментировал выздоровление Макsим: «Кто-то на этом пиарился»
Коллега Максимовой по сцене, заслуженный артист России Николай Басков поддержал исполнительницу хита «Знаешь ли ты». Певец не думает, что болезнь Марины была спланированной рекламной кампанией.
«Кто-то на этом пиарился, а кто-то, действительно, волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие», — рассказал певец изданию «Дни.ру».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nikolaibaskov/Instagram
«Я надеюсь, что скоро она выйдет на сцену, будет радовать нас своими невероятными песнями и творчеством, которое станет еще лучше после того, что произошло. Ведь после каких-то тяжелых моментов обязательно случаются и новый подъем, и новый виток», — добавил Басков.
Напомним, что по официальным данным от представителей певицы: Макsим находилась в медикаментозном сне с середины июня до 3 августа с диагнозом пневмония. Легкие исполнительницы были сильно поражены, а коронавирус не подтвердился. После выхода из комы артистка практически сразу выписалась из больницы.
Фото и видео: Instagram
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