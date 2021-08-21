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Николай Басков прокомментировал выздоровление Макsим: «Кто-то на этом пиарился»

В стремительное выздоровление певицы Марины Максимовой, которая вернулась домой через пару дней после выхода из комы, верят далеко не все поклонники творчества артистки и коллеги по шоу-бизнесу. Некоторые считают, что болезнь звезды была сфабрикована ради пиара, а никакой пневмонии не было вовсе. Ведь представители певицы не рассказывают подробностей ее состояния и выздоровления.