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Николай Басков прокомментировал выздоровление Макsим: «Кто-то на этом пиарился»

В стремительное выздоровление певицы Марины Максимовой, которая вернулась домой через пару дней после выхода из комы, верят далеко не все поклонники творчества артистки и коллеги по шоу-бизнесу. Некоторые считают, что болезнь звезды была сфабрикована ради пиара, а никакой пневмонии не было вовсе. Ведь представители певицы не рассказывают подробностей ее состояния и выздоровления.
Николай Басков прокомментировал выздоровление Макsим: «Кто-то на этом пиарился»

Коллега Максимовой по сцене, заслуженный артист России Николай Басков поддержал исполнительницу хита «Знаешь ли ты». Певец не думает, что болезнь Марины была спланированной рекламной кампанией.

«Кто-то на этом пиарился, а кто-то, действительно, волновался, переживал, может быть, даже сходил в церковь и поставил свечку за здравие», — рассказал певец изданию «Дни.ру».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николай Басков

Фото: @nikolaibaskov/Instagram

«Я надеюсь, что скоро она выйдет на сцену, будет радовать нас своими невероятными песнями и творчеством, которое станет еще лучше после того, что произошло. Ведь после каких-то тяжелых моментов обязательно случаются и новый подъем, и новый виток», — добавил Басков.

Певица МакSим со своей новой песне. Вечерний Ургант. 16.02.2021

Напомним, что по официальным данным от представителей певицы: Макsим находилась в медикаментозном сне с середины июня до 3 августа с диагнозом пневмония. Легкие исполнительницы были сильно поражены, а коронавирус не подтвердился. После выхода из комы артистка практически сразу выписалась из больницы.

Фото и видео: Instagram

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