Николай Басков признался, почему до сих пор не женат, и раскрыл, есть ли у него возлюбленная
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Фото: @nikolaibaskov
Николай Басков рассказал подробности о своей личной жизни — в интервью «Комсомольской правде» он раскрыл, почему до сих пор не обзавелся супругой и детьми, хотя очень этого хочет, и как обстоят дела на личном фронте на данный момент — ведь об отношениях певца давно ничего не слышно.
Николай отметил, что у него высокие требования к женщине, которая может стать его женой, — все дело в воспитании.
«Я вырос в полноценной семье, и я очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей. Это мое главное желание», — признается он.
Басков заметил, что сейчас ему немного не до того, чтобы строить личную жизнь — он пережил смерть своего отца, который скончался от рака мозга.
«Я планировал после 40 завести семью, но меня подкосила болезнь папы. Я был полностью погружен в эту проблему».
Кроме того, найти подходящую женщину оказалось непросто даже популярному музыканту, хотя он, по его собственным словам, не обделен женским вниманием.
«Когда ты находишься на волне успеха, очень сложно найти человека, который будет жить для тебя и во имя тебя. Хотя не только у знаменитых людей есть такие проблемы. Не дается все людям сразу, надо пройти через испытания. Кто-то находит свое счастье в молодости, потом разочаровывается. Если бы я не прошел историю семейной жизни, тогда еще можно было бы меня доканывать: почему вы не женились, почему у вас нет детей. Но у меня за плечами есть все-таки брак, пусть даже и с грустным финалом», — рассказал музыкант.
Впрочем, одиночества он не ощущает — у него слишком много работы.
А вот на вопрос журналистов, не прячет ли он свою новую пассию от публики, он ответил, что это не исключено, но вдаваться в подробности не стал.
«Может, и прячу. Столько всего у меня выставлялось в этой жизни напоказ, что я решил: может быть, отчасти все мои неудачи на личном фронте были связаны с тем, что меня обсуждали, говорили, что все мои отношения — это пиар. Эти сплетни приводили к определенному недопониманию с моими женщинами, и наши отношения постепенно сходили на нет», — объяснил исполнитель.
Фото: Global Look press, Instagram