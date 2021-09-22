Николай Басков признался, почему до сих пор не женат, и раскрыл, есть ли у него возлюбленная

Николай Басков рассказал подробности о своей личной жизни — в интервью «Комсомольской правде» он раскрыл, почему до сих пор не обзавелся супругой и детьми, хотя очень этого хочет, и как обстоят дела на личном фронте на данный момент — ведь об отношениях певца давно ничего не слышно.

Николай отметил, что у него высокие требования к женщине, которая может стать его женой, — все дело в воспитании.

«Я вырос в полноценной семье, и я очень хочу, чтобы мои дети росли в любви двух родителей. Это мое главное желание», — признается он.

Басков заметил, что сейчас ему немного не до того, чтобы строить личную жизнь — он пережил смерть своего отца, который скончался от рака мозга.

«Я планировал после 40 завести семью, но меня подкосила болезнь папы. Я был полностью погружен в эту проблему».