И он туда же: Николай Басков поведал о своем опыте поиска второй половинки на сайте знакомств

Исполнитель хита «Шарманка» вспомнил этот период своей жизни, после того как стал ведущим на свадьбе, главные герои которой познакомились в интернете на одном из специализированных сайтов. Он убежден, что в такого рода начале взаимоотношений нет ничего зазорного — он и сам пользовался сайтами для знакомств. Однако в его случае данный опыт не закончился походом под венец.

Все дело в том, что пользователи не поверили в то, что перед ними действительно предстал сам Николай Басков. «Мне нет смысла знакомиться в интернете, поскольку все равно мне там никто не верит, что это я», — посетовал на свою неудачу певец во время разговора с порталом «Дни.ру».

Также он упомянул о повышенном внимании со стороны своих поклонников в личных сообщениях его аккаунта в Instagram. Исполнитель хита «Ты далеко» поделился тем, что подписчики атакуют его порой чересчур непристойными предложениями. «Мне такое пишу в директ», — с усмешкой делится он.

Последний роман Баскова, о котором знала общественность, был с телеведущей Викторией Лопыревой — пара рассталась в 2018 году. До этого он встречался с певицей Софи Кальчевой, балериной Анастасией Волочковой и телеведущей Оксаной Федоровой. Со всеми четырьмя девушками Николай планировал сыграть свадьбу, однако каждый раз что-то вставало между влюбленными.

Певец был женат лишь один раз. Он семь лет прожил в браке с дочерью Бориса Шпигеля Светланой. У пары есть общий сын Бронислав.