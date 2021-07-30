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Николай Басков похвастался часами за 1,2 миллиона долларов на светском мероприятии

Дорогим аксессуаром музыкант блеснул на вечеринке, посвященной дню рождения Игоря Крутого. По словам певца, это был подарок на 45 лет.
Николай Басков похвастался часами за 1,2 миллиона долларов на светском мероприятии

Николай Басков на вечеринке в честь дня рождения Игоря Крутого похвастался шикарными часами от ювелира Джейкоба Арабо. Стоимость такого аксессуара впечатляющая — 1 200 000 долларов.

«Вы не представляете. Сегодня здесь на дне рождения Крутого великий Джейкоб, который делает самую крутую ювелирку. Он мне подарил на 45 лет вот такие крутые часы», — написал в своем блоге Басков.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николай Басков показывает новые часы

Фото: @nikolaibaskov

«Миллион двести. Вы представляете. Это круто», — сказал музыкант, который явно был очень доволен.

Стоит отметить, что ювелир из Узбекистана пользуется большой симпатией звезд российского шоу-бизнеса. С ним лично знакомы многие селебрити, которые носят его украшения.

Так, Тимати приобрел шикарное и баснословно дорогое кольцо для победительницы «Холостяка» именно у него.

А позже презентовал менее дорогое, но все же шикарное и очень красивое кольцо своей дочери Алисе, которая возмутилась, что папа дарит изысканные украшения не ей, а другим девушкам.

Фото: Instagram Николая Баскова

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