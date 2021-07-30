Николай Басков похвастался часами за 1,2 миллиона долларов на светском мероприятии

Стоит отметить, что ювелир из Узбекистана пользуется большой симпатией звезд российского шоу-бизнеса. С ним лично знакомы многие селебрити, которые носят его украшения.

Так, Тимати приобрел шикарное и баснословно дорогое кольцо для победительницы «Холостяка» именно у него.

А позже презентовал менее дорогое, но все же шикарное и очень красивое кольцо своей дочери Алисе, которая возмутилась, что папа дарит изысканные украшения не ей, а другим девушкам.