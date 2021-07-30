Николай Басков похвастался часами за 1,2 миллиона долларов на светском мероприятии
Николай Басков на вечеринке в честь дня рождения Игоря Крутого похвастался шикарными часами от ювелира Джейкоба Арабо. Стоимость такого аксессуара впечатляющая — 1 200 000 долларов.
«Вы не представляете. Сегодня здесь на дне рождения Крутого великий Джейкоб, который делает самую крутую ювелирку. Он мне подарил на 45 лет вот такие крутые часы», — написал в своем блоге Басков.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nikolaibaskov
«Миллион двести. Вы представляете. Это круто», — сказал музыкант, который явно был очень доволен.
Стоит отметить, что ювелир из Узбекистана пользуется большой симпатией звезд российского шоу-бизнеса. С ним лично знакомы многие селебрити, которые носят его украшения.
Так, Тимати приобрел шикарное и баснословно дорогое кольцо для победительницы «Холостяка» именно у него.
А позже презентовал менее дорогое, но все же шикарное и очень красивое кольцо своей дочери Алисе, которая возмутилась, что папа дарит изысканные украшения не ей, а другим девушкам.
Фото: Instagram Николая Баскова
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