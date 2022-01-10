Молодеет с каждым днем: мама 45-летнего Николая Баскова стала выглядеть ровесницей сына

«Ты самая яркая звезда всей моей жизни. Моя самая огромная любовь. Моя поддержка и опора. Мой самый крепкий тыл. Ты знаешь, я всегда с тобой и душой, и сердцем. И в день твоего юбилея я признаюсь тебе в бескрайней моей любви и благодарности за все в этой жизни!» — написал Басков в Instagram в 2020 году по случаю дня рождения мамы. Артист назвал Елену Николаевну «воздухом, моей силой и моей гордостью». «Хочу всегда слышать твой заразительный смех и видеть сияющую улыбку! Благодарю бога за то, что он послал мне тебя», — отметил Николай Басков.