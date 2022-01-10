Молодеет с каждым днем: мама 45-летнего Николая Баскова стала выглядеть ровесницей сына
О впечатлениях от шоу Навки артист написал отдельно в своем Instagram-аккаунте. А в сториз дополнительно опубликовал несколько коротких видео из зала, а также совместное фото с мамой.
Николай Басков и ранее выкладывал в соцсетях снимки мамы и каждый раз собирал множество восхищенных отзывов и комментариев. Новое фото Елены Николаевны тоже вряд ли оставит поклонников певца равнодушными. Мама Николая Баскова, в октябре отметившая 66-летие, выглядит прекрасно — практически ровесницей сына. Елена Николаевна занимает важное место в жизни артиста.
Фото: Instagram @nikolaibaskov
«Ты самая яркая звезда всей моей жизни. Моя самая огромная любовь. Моя поддержка и опора. Мой самый крепкий тыл. Ты знаешь, я всегда с тобой и душой, и сердцем. И в день твоего юбилея я признаюсь тебе в бескрайней моей любви и благодарности за все в этой жизни!» — написал Басков в Instagram в 2020 году по случаю дня рождения мамы. Артист назвал Елену Николаевну «воздухом, моей силой и моей гордостью». «Хочу всегда слышать твой заразительный смех и видеть сияющую улыбку! Благодарю бога за то, что он послал мне тебя», — отметил Николай Басков.
Фото: Global Look Press, Instagram Николая Баскова