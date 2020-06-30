Николай Басков поделился редкими фото из семейного альбома в годовщину смерти отца: «Смириться с этим трудно»

«Год прошел как нет папы. Сегодня такой же ясный день, как и год назад, так же светит солнце. А его нет. И смириться с этим, принять это очень трудно... И не было дня за этот долгий год, чтобы мы его не вспоминали...

Настоящий полковник. Всю жизнь он отдал служению армии, командовал дивизиями, воспитал плеяду достойных солдат и офицеров. Позже работал на ответственной должности в Счетной палате под руководством Сергея Степашина.

У папы всегда было много друзей. Он очень любил жизнь. Очень многим помогал. Это был прекрасный человек, мужественный, сильный, добрый, глубоко порядочный. Красавец и душа компании. Он был лучшим мужем и отцом на свете. Он так много дал мне внимания, заботы, поддержки. Сколько я себя помню, он всегда был со мной, на моей стороне, за меня. Я всегда мог на него рассчитывать, всегда мог рассказать ему все как есть — и хорошее, и не очень. Всегда мог получить совет, любую помощь.

Он был для нашей семьи опорой, тылом, каменной стеной. Он пример главы семьи во всех пониманиях этого слова. И долгие годы он любил одну единственную женщину — мою маму, он пронес эту невероятной силы любовь через всю свою жизнь и до последнего дня.

Я бесконечно благодарен ему за все. Мне и сегодня есть чему у него учиться. Я горжусь своим отцом. Стараюсь быть достойным его сыном. Помню. Люблю безмерно. Он всегда в наших мыслях и в молитвах. Навсегда с нами и в памяти его друзей и близких», — трогательно написал в социальной сети Николай Басков.

«Светлая память папе», «Какая мама красивая», «Царствия небесного папе! Понимаю, знаю все твои эмоции! Крепко обнимаю!», «Светлая память папе, дорогой Коленька!», — поддержали безутешного Баскова друзья и поклонники.