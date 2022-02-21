Николай Басков объяснил, почему отказался от походов в караоке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
21 февраля состоялся пресс-ланч, посвященный второму сезону грандиозного песенного конкурса на «Русском Радио» #ПоюЛюбимоеНаРусском. Основная цель мероприятия была в том, чтобы огласить новые правила вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».
В качестве звездного гостя пресс-ланч посетил помолодевший Николай Басков. Артист щедро одарил своим вниманием всех присутствующих. Он охотно отвечал на вопросы журналистов и позировал фотографам.
Passion.ru
В ходе мероприятия у Баскова спросили, ходил ли он в караоке. «Это всегда для меня самый страшный момент, когда мои друзья мне говорят: «А поехали отдохнем в караоке». Я сразу к этому прохожу профессионально». Артист рассказал, что чаще всего близкие просят его исполнить что-то из личного репертуара.
Басков признался, что есть композиции. которые даже ему не под силу. «Есть песни например, которые вокально не подходят. Много есть песен, которые невозможно спеть. Например, «Кукушку» Кормухиной мне тяжело спеть», — объяснил Николай.
Многие заметили, как 45-летний блондин преобразился внешне. Николай выглядит свежо, как будто помолодел лет на 10. Видимо, артист всерьез занялся своим внешним видом и стал частым гостем в кабинете косметолога.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru