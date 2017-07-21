Николай Басков о семейной жизни с Викторией Лопыревой: «Пусть дома сидит, готовит»
Новость о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева собираются связать себя узами брака, появилась несколько недель назад.
Певец сделал возлюбленной предложение руки и сердца на приеме у Рамзана Кадырова в Грозном. Как сообщил сам Глава Чечни в своем блоге, свадьба состоится уже 5 октября. После этого Басков и Лопырева старались не комментировать эту новость. Однако накануне певец приехал на музыкальный фестиваль «Жара» в Баку и ответил на некоторые вопросы журналистов.
Так, у Николая спросили о будущем Виктории, поинтересовались, собирается ли она заняться музыкой вслед за женихом.
«Вика пока не собирается делать музыкальную карьеру. Путь дома сидит, готовит», — ответил артист. Кроме того, Басков подтвердил назначенную дату торжественной церемонии и отметил, что был бы рад получить в качестве свадебного подарка деньги.
«Даже если по тысяче каждый даст, и то можно хорошую сумму набрать», — заявила он.
Фото: instagram, eastnews