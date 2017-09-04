Николай Басков и Виктория Лопырева зажигают в Сочи и не скрывают своих чувств друг к другу
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Николай Басков и Виктория Лопырева объявили о помолвке в середине июля на приме у Рамзана Кадырова в Грозном.
Несмотря на то, что пользователи Сети в искренность их отношений не верят, влюбленные не перестают доказывать, что у них все более, чем серьезно. Так, накануне они отправились в Сочи, где стали ведущими на открытии «Фестиваля Юмора».
Видео с мероприятия поделилась в своем блоге Виктория, подписав: «Нога в ногу, вперёд в светлое будущее с @nikolaibaskov».
После того, как концерт закончился, жених и невеста решили устроить первый совместный романтический отпуск. Басков опубликовал нежное фото с любимой, поинтересовавшись у поклонников, где можно зажечь вечером в Сочи.
Сон для слабых........))) Где бы зажечь после концерта в Сочи ?????
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)
Напомним, что свадьба певца и ведущей состоится уже 5 октября в Грозном. Почетным свидетелем станет сам Рамзан Кадыров.
Фото: instagram.com