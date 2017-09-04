Николай Басков и Виктория Лопырева объявили о помолвке в середине июля на приме у Рамзана Кадырова в Грозном.

Несмотря на то, что пользователи Сети в искренность их отношений не верят, влюбленные не перестают доказывать, что у них все более, чем серьезно. Так, накануне они отправились в Сочи, где стали ведущими на открытии «Фестиваля Юмора».

Видео с мероприятия поделилась в своем блоге Виктория, подписав: «Нога в ногу, вперёд в светлое будущее с @nikolaibaskov».

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Сен 4 2017 в 10:00 PDT

После того, как концерт закончился, жених и невеста решили устроить первый совместный романтический отпуск. Басков опубликовал нежное фото с любимой, поинтересовавшись у поклонников, где можно зажечь вечером в Сочи.

Сон для слабых........))) Где бы зажечь после концерта в Сочи ????? Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 4 2017 в 3:34 PDT