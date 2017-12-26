41-летний Николай Басков и 34-летняя Виктория Лопырева появились вместе на обложке одного из российских журналов и намекнули, что уже стали мужем и женой.

По слухам, самая необычная пара года — Николай Басков и Виктория Лопырева — не так давно тайно поженились. Об этом гласит вынос на обложку свежего номера журнала «Антенна», которую украсила счастливая пара.

«Дорогие друзья, мы с Викторией поздравляем вас с наступающим Новым годом! Праздничного настроения и безмерного счастья! Всем любви», — лаконично написал Басков в своем Instagram, опубликовав яркую обложку.