Николаев пропустил тренировки, а Папунаишвили надел парик: как прошел 4 тур «Танцев со звездами»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
По результатам предыдущего тура и зрительского голосования первыми в турнирной таблице оказались Анатолий Белый и Ирина Свечникова. Второе место заняли Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина, третье — Александра Ревенко и Денис Тагинцев.
На последнем месте оказалась пара Вани Дмитриенко и Любины Кузнецовой. Они получили в сумме 6 баллов и вынуждены были покинуть шоу. Самый молодой участник проекта поблагодарил зрителей и судей за возможность поучаствовать в программе и пожелал удачи оставшимся танцорам.
В четвертом туре первыми свой номер представили Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина. Актер и его партнерша исполнили страстное танго под композицию Елены Ваенги «Снова стою одна». «Это было очень сексуально», — отметил Егор Дружинин.
Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов впечатлили зрителей своим выступлением. Пара выступала в ограниченном декорациями пространстве, создавая иллюзию нахождения в клетке.
Фото: Кадр из программы «Танцы со звездами»
Партнерша артиста Валерия Николаева Александра Акимова отметила, что он часто пропускает тренировки, из-за чего их участие в проекте может оказаться под угрозой. Акимовой часто приходилось репетировать одной. «Я очень переживаю, потому что танго это парный танец», — поделилась танцовщица.
Марина Зудина и Максим Петров представили на суд зрителей танец сальса. Актриса призналась, что ей тяжело запомнить множество движений, но на проекте она готова выкладываться по полной.
Фото: Кадр из программы «Танцы со звездами»
Александра Ребенок и Михаил Щепкин поразили зрителей страстным поцелуем в начале своего выступления. Пара успешно выступила под композицию Toxic.
Хореограф Евгений Папунаишвили предстал перед зрителями в черном парике и похвалил партнершу Марию Миронову за упорство и огромное желание совершенствоваться в танце. Участники представили яркий номер, который впечатлил жюри. «Было много движения, вы были очень живые», — отметил Владимир Варнава.
Фото: Кадр из программы «Танцы со звездами»
По окончанию четвертого тура на первом месте по оценкам судей оказалась пара Анатолия Белого и Инны Свечниковой. Второе место заняли Мария Миронова и Евгений Папунаишвили, а третье — Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина.
Какая пара покинет шоу, станет известно после зрительского голосования в следующее воскресенье.
Фото: пресс-служба, кадры из программы «Танцы со звездами»