Николаев пропустил тренировки, а Папунаишвили надел парик: как прошел 4 тур «Танцев со звездами»

По результатам предыдущего тура и зрительского голосования первыми в турнирной таблице оказались Анатолий Белый и Ирина Свечникова. Второе место заняли Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина, третье — Александра Ревенко и Денис Тагинцев.

На последнем месте оказалась пара Вани Дмитриенко и Любины Кузнецовой. Они получили в сумме 6 баллов и вынуждены были покинуть шоу. Самый молодой участник проекта поблагодарил зрителей и судей за возможность поучаствовать в программе и пожелал удачи оставшимся танцорам.

В четвертом туре первыми свой номер представили Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина. Актер и его партнерша исполнили страстное танго под композицию Елены Ваенги «Снова стою одна». «Это было очень сексуально», — отметил Егор Дружинин.

Ольга Медынич и Руслан Хисамутдинов впечатлили зрителей своим выступлением. Пара выступала в ограниченном декорациями пространстве, создавая иллюзию нахождения в клетке.