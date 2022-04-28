Николаев поддержал Пугачеву и Галкина: «С нетерпением ждем встречи»

62-летний композитор определил свою позицию, поддержав своих давних друзей в непростой ситуации. Игорь Николаев заявил, что несмотря ни на что он будет и дальше общаться со звездной парой: «Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию нашим друзьям, замечательной семейной паре — Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит и, конечно, с нетерпением ждет встречи».