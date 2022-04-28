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Вчера в 22:00
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Николаев поддержал Пугачеву и Галкина: «С нетерпением ждем встречи»

Уже который день Алла Пугачева и Максим Галкин пытаются справиться с жестким хейтом, вызванным их отъездом в Израиль. Многие поспешили откреститься от звездной четы, сравнив их с предателями. Игорь Николаев решил встать на сторону знаменитостей и защитить их от нападок.
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я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Фото: Global Look Press

62-летний композитор определил свою позицию, поддержав своих давних друзей в непростой ситуации. Игорь Николаев заявил, что несмотря ни на что он будет и дальше общаться со звездной парой: «Я и моя семья свидетельствуем свою любовь и искреннюю симпатию нашим друзьям, замечательной семейной паре — Алле Пугачевой и Максиму Галкину. Каждый раз, находясь в их гостеприимном доме и принимая их в своем, мы наслаждались общением и их любовью друг к другу. Центр их семейной вселенной — это Гарик и Лиза, прекрасные, скромные и талантливые дети. Я с огромной радостью принял предложение стать крестным отцом Лизочки, обожаю Гарика и желаю этой прекрасной дружной семье счастья, здоровья и благополучия, где бы они ни находились! Наша семья вас любит и, конечно, с нетерпением ждет встречи».

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

История закрутилась после того, как Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» позволила себе резко высказаться в адрес шоумена. Тележурналистка объявила на всю страну о нетрадиционной ориентации Галкина, добавив, что Пугачева является для него лишь прикрытием и не больше.

Фото: Global Look Press

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