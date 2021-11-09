Николь Кузнецова рассказала о том, как врачи во время беременности прогнозировали ей смерть

«Когда вы смотрите на моих сыновей, мало кто знает, чем мне пришлось пожертвовать, чтобы эти богатыри могли носить меня на руках…», — так начинает свой пост в Instagram финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов».

Николь занимается воспитанием двух сыновей — Егора и Степана. Экстрасенс часто делится счастливыми фотографиями со своими детьми, однако, как оказалось, процесс их появления на свет не был таким радужным.

В 22 года Кузнецова забеременела своим первенцем Егором. Врачи запрещали девушке рожать, однако та была непреклонна.

«Я рисковала и своей жизнью, и еще не родившегося малыша. В итоге — 10 операций по несколько часов (!) каждая… БЕЗ наркоза …, — вспоминает Николь. — В итоге я смогла его сберечь, ценой своего здоровья — с первого дня беременности моя болезнь начала очень агрессивно меня уничтожать».

Несмотря на проблемы со здоровьем, девушка все же смогла родить ребенка, однако это было угрозой для ее собственной жизни.

«Прошло 9 месяцев и я родила совершенно здорового пацана. Мой первенец, моя гордость, мой Джо. Ровно через 12 часов после его рождения я чуть не погибла… медсестры принесли мне сына, чтобы я увидела его перед смертью… помню их слова: "Такая молодая"…», — откровенничает экстрасенс.

После рождения Егора Николь почти ежемесячно делали операции, однако даже это не смогло избавить ее от желания родить еще одного ребенка и звезда «Битвы экстрасенсов» решила рискнуть.

«4 операции без наркоза, конечно же, и скорая, синие губы от нехватки кислорода… трахеотомия БЕЗ обезболивающего даже, на живую… просто привязали к операционному столу. Я на 6 месяце… ночь, два молодых дежурных врача в шоке — спасают жизнь мне и ребенку… и теперь у меня трубка в шее — только через нее я могу дышать, и это огромное счастье — ПРОСТО ДЫШАТЬ, и это именно то, что спало жизнь моему мальчику», — рассказывает Николь Кузнецова в своем посте.