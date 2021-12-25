Николь Кидман заявила о дискриминации актрис после 40 лет: «Истек срок годности»

В своем последнем фильме «Быть Рикардо» Николь сыграла звезду кино Люсиль Болл, которая столкнулась с идентичным отношением в Голливуде 1950-х. По биографическому сюжету 39-летней актрисе отказывали в работе из-за «неподходящего» возраста, несмотря на талант, и отдавали предпочтение юным и сексуальных начинающим звездам.

Кидман отметила, что история Люсиль ей очень откликнулась, ведь буквально 10 лет назад звезда испытывала подобные чувства. «Я сразу узнала это чувство. Со мной в ее возрасте тоже происходило что-то подобное».

«В индустрии бытует мнение, что женщине-актрисе в 40 лет уже не место в кино. Лично я никогда не слышала, чтобы кто-то сказал: "У тебя истек срок годности", но у меня были случаи, когда просто отказывали и закрывали передо мной дверь», — рассказала звезда сериала «Большая маленькая ложь».

Николь отмечает, что по прошествии лет индустрия стала менее критичной и жестокой, но предстоит еще много работы над тем, чтобы не дискриминировать актеров по возрасту и другим признакам.