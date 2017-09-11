Накануне в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2017».

Этот вечер был полон сюрпризов. Одним из таких стал страстный поцелуй Николь Кидман и ее коллеги по мини-сериалу «Большая маленькая ложь» Александра Скарсгарда, который сыграл ее мужа. Николь Кидман так обрадовалась, что он получил награду в номинации «Лучший актер второго плана», что не смогла сдержать своих чувств. Еще больше пикантности внесло то, что все это происходило на глазах у супруга Кидман Кита Урбана.

Однако, судя по выражению лица Кита, его данная ситуация нисколько не смутила. Хотя ранее Урбан выступал против ее участия в новом сериале, в частности из-за бурных постельных сцен жены и ее коллеги. Кидман же, в свою очередь, супруга слушать не стала, более того, после окончания съемок прокомментировала работу со Скарсгардом, отметив, что он находится в отличной физической форме.