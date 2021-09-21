На 20 лет моложе: Кидман с огненными локонами и в прозрачном платье снялась для глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @nicolekidman
Примерив на себя не один стильный образ: и прозрачное длинное платье из тончайшего материала, и пиджак мужского кроя на голое тело, дополнив образ яркими красными перчатками, и золотое платье, усыпанное пайетками, Николь рассказала о семейной жизни. Без внимания не осталась и роскошная грива вьющихся волос, которая в свое время стала визитной карточкой актрисы.
Актриса поделилась, что с супругом Китом Урбаном они непрерывно трудятся над отношениями: «Мы всегда работаем над чем-то, но это основано на любви. Мы умеем соглашаться друг с другом. Я хочу, чтобы у него была лучшая жизнь, и он хочет того же для меня. Мы любим вместе воспитывать детей», — откровенно рассказала она.
Напомним, что Кидман счастлива в браке с Китом Урбаном с 2006 года и воспитывает с ним двух дочерей — Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. А вот о браке с Томом Крузом Николь вспоминает неохотно. После развода пара прекратила любого рода общение. По словам звезды, в отношениях с актером она часто была насторожена и переживала сильную боль.
Фото и видео: Instagram