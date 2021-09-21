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На 20 лет моложе: Кидман с огненными локонами и в прозрачном платье снялась для глянца

54-летняя Николь Кидман снялась в эффектной фотосессии, позируя в дизайнерских нарядах лучших мировых брендов: Valentino, Balenciaga, Burberry, Prada и Dolce & Gabbana. Помимо потрясающих снимков, Кидман поделилась и секретами своей частной жизни: о том, как они с мужем преодолевают трудности и о сильной душевной боли в браке с Томом Крузом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Николь Кидман примерила не один модный образ

Фото: Личный Instagram @nicolekidman

Примерив на себя не один стильный образ: и прозрачное длинное платье из тончайшего материала, и пиджак мужского кроя на голое тело, дополнив образ яркими красными перчатками, и золотое платье, усыпанное пайетками, Николь рассказала о семейной жизни. Без внимания не осталась и роскошная грива вьющихся волос, которая в свое время стала визитной карточкой актрисы.

Актриса поделилась, что с супругом Китом Урбаном они непрерывно трудятся над отношениями: «Мы всегда работаем над чем-то, но это основано на любви. Мы умеем соглашаться друг с другом. Я хочу, чтобы у него была лучшая жизнь, и он хочет того же для меня. Мы любим вместе воспитывать детей», — откровенно рассказала она.

Напомним, что Кидман счастлива в браке с Китом Урбаном с 2006 года и воспитывает с ним двух дочерей — Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. А вот о браке с Томом Крузом Николь вспоминает неохотно. После развода пара прекратила любого рода общение. По словам звезды, в отношениях с актером она часто была насторожена и переживала сильную боль.

Фото и видео: Instagram