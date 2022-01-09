Николь Кидман призналась, что не может сниматься, если рядом не находятся ее дети

Кидман редко делится подробностями своей личной жизни и старается оберегать свою семью от посторонних глаз.

Однако дочери Николь 13-летняя Сандей и 11-летняя Фейт пошли по стопам матери и уже играют небольшие роли в кино. Так что быть в тени у них точно не получится.

Николь очень близка с девочками и проводит с ними все свое время. Актриса рассказала, что она настолько привязана к детям, что даже уезжая на съемки всегда берет их с собой. Наследницы актрисы находятся на съемочной площадке рядом со звездной матерью, и с самого детства погружены в волшебную атмосферу киноиндустрии. Поэтому, выбор их будущей профессии не стал для актрисы сюрпризом.

«Они рядом со мной, и у нас очень, очень, глубокая и близкая семья. Мы делимся многим, многое видели и они знают обо всех моих целях», — рассказала актриса HelloMagazine.

Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан поженились в 2006 году. Для актрисы этот брак стал вторым, ранее она состояла в отношениях с Томом Крузом на протяжении 11 лет. У экс-супругов также есть двое приемных детей: 29-летняя Изабелла и 26-летний Коннор.