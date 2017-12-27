57-летний Игорь Николаев души не чает в своей 2-летней дочке.

Долгожданная дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой растет не по дням, а по часам. Совсем недавно певица рассказывала о сложных родах, а уже сейчас ее двухлетняя малышка катается на санках с папой! Сегодня артист показал, как развлекается зимой маленькая Вероничка.

На территории своего участка семья построила настоящую детскую площадку: беленький домик с электронным звонком, санки-снегоход, качели, горка — все это принадлежит лишь одной двухлетней малышке. Чтобы та не скучала, компанию ей составляет папа, который просто обожает возиться с наследницей.

«Кто в домике живет?», — вопрошает папа. «Никочка», — отзывается дочь. И они вместе бодро уезжают по направлению к дому «для взрослых».