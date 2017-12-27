«Никочка в домике»: как Игорь Николаев балует дочь Юлии Проскуряковой
Долгожданная дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой растет не по дням, а по часам. Совсем недавно певица рассказывала о сложных родах, а уже сейчас ее двухлетняя малышка катается на санках с папой! Сегодня артист показал, как развлекается зимой маленькая Вероничка.
На территории своего участка семья построила настоящую детскую площадку: беленький домик с электронным звонком, санки-снегоход, качели, горка — все это принадлежит лишь одной двухлетней малышке. Чтобы та не скучала, компанию ей составляет папа, который просто обожает возиться с наследницей.
«Кто в домике живет?», — вопрошает папа. «Никочка», — отзывается дочь. И они вместе бодро уезжают по направлению к дому «для взрослых».
«Никочка! Милейшее видео!», «Умиляюсь! Папина радость, чудо девочка», «Ну какой же папочка у Никочки!!! Не только пишет шикарные песни и сам поет! Но и любящий и заботливый папа!!! С Наступающим Новым годом всю Вашу дружную семью!!!», «Пусть эта идилия продолжаетя всю жизнь», «Очень рада, что у Вас в жизни появилось такое чудо! Счастья вашей семье», «Ой, какая прелесть... папа молодец, домик какой соорудил», «Надо крепость снежную построить для полного счастья!», — пишут поклонники пары.
Недавно папа и правда лепил из снега — правда, пока только снеговика. Ребенок был в восторге!
Фото: instagram