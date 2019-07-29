Никита Пресняков с женой отмечают вторую годовщину свадьбы в Дубае

28-летний Никита Пресняков с женой Аленой отправились в путешествие в Дубай. Там супруги отмечают вторую годовщину со дня свадьбы.
Накануне музыкант признался, что жена для него – самый уникальный человек.
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«Бумажная свадьба» наша 2я годовщина! Я безумно благодарен вселенной за то, что она свела меня с тобой, Аленка))) Ты самая веселая и уникальная из всех людей, что я знаю и каждый день с тобой все интересней и драйвовей! Я реально в неожиданном шоке, что мы настолько дополняем друг друга! Сегодня был самый необычный ужин в моей жизни! Мы не знали, что будем пробовать, шеф @gregoire.ossiano словно прокатил нас по своей кулинарной истории, каждое его блюдо было историей с огромной философией! Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать 😳! Спасибо @ossianodubai за то, что отправили нас в другое измерение! #годовщина #годовщинасвадьбы #любовь #лето #дубай #путешествие
А теперь Никита показал новое трогательное видео с молодой супругой, в котором они плавают с дельфинами и нежно целуются в бассейне.
«Так красиво молодцы ребята», «Как мне нравится ваша пара, давно наблюдаю за вами. Желаю вам счастья безмерного, оставайтесь такими же,Алена просто красотка», «Какие Вы милые! Счастья Вам», - поздравили подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились 27 июля 2017 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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