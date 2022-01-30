Никита Пресняков признался, что его раздражает в соотечественниках

Никита Пресняков часто приезжает в Америку, так как у его матери Кристины Орбакайте недвижимость в Майами. И сама артистка в последние годы большую часть времени проводит на солнечном побережье, а в Россию прилетает только по делам.

Пресняков высказался о менталитете русских людей на своей личной странице в Instagram. Музыкант отметил, что его соотечественники более грубы друг с другом, нежели американцы, и не отличаются элементарной вежливостью.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — признался Никита.

Старший внук Аллы Пугачевой родился в гражданском браке Кристины Орбакайте с Владимиром Пресняковым в 1991 году. Мальчик появился на свет в столице Великобритании Лондоне. Когда Никите было шесть лет, его родители приняли решение расстаться. Пресняков-младший пошел по стопам матери и отца, став музыкантом. В 2017 году артист связал себя узами брака с 24-летней Аленой Красновой, девушкой из состоятельной семьи, с которой с самого рождения жил по соседству.