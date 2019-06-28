Никита Пресняков показал новые нежные фото с женой и поругался с подписчиками

Никита Пресняков поделился с подписчиками новыми фотографиями с женой Аленой Красновой. На снимках Никита и Алена нежно прижимаются друг к другу, девушка одета в белое платье. «С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно», - подписал он.
Под постом Преснякова сразу стали появляться комментарии, некоторые из которых вывели Никиту из себя. Многие его поклонники написали, что фото чудесные, и пожелали молодой семье счастья. Нашлись и те, кто стал гадать, ожидается ли прибавление в семье Пресняковых.
«Похоже,что в пузике кто-то есть )», - написал один из поклонников Никиты. На что сразу получил от артиста ответ: «Мы вас поздравляем! Вы стали обладателем достижения ровно 50000й коммент «похоже, что в пузике кто-то есть» за последние 5 лет! Ваш выигрыш ровняется целым н*ям», - написал Пресняков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Подписчики принялись стыдить Никиту за открытое хамство и мат. «Вот какой все же грубиян, как можно так отвечать, что вам плохого сделали, ужасно.....»,
«Никита!!!! У вас очень красивая жена. Дай Вам Бог счастья!!! Прошу вас будьте дружелюбнее в комментариях. Вы публичный человек»,
«очень грубо»,
«ну Никита не стоит так реагировать. уже пора привыкнуть просто игнорировать», - раскритиковали Преснякова.
«С каких пор забавные подколы превратились в грубость?», - поинтересовался Никита. И многие его поддержали, отметив, что прежде, чем писать всякую ерунду, нужно головой думать, да и вообще в чужую жизнь не стоит лезть.
А как вы думаете: Никита поступил правильно, дав такой ответ?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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