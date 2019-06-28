Никита Пресняков показал новые нежные фото с женой и поругался с подписчиками

Подписчики принялись стыдить Никиту за открытое хамство и мат. «Вот какой все же грубиян, как можно так отвечать, что вам плохого сделали, ужасно.....»,

«Никита!!!! У вас очень красивая жена. Дай Вам Бог счастья!!! Прошу вас будьте дружелюбнее в комментариях. Вы публичный человек»,

«очень грубо»,

«ну Никита не стоит так реагировать. уже пора привыкнуть просто игнорировать», - раскритиковали Преснякова.

«С каких пор забавные подколы превратились в грубость?», - поинтересовался Никита. И многие его поддержали, отметив, что прежде, чем писать всякую ерунду, нужно головой думать, да и вообще в чужую жизнь не стоит лезть.

А как вы думаете: Никита поступил правильно, дав такой ответ?