logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Никита Пресняков показал новые нежные фото с женой и поругался с подписчиками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Никита Пресняков с женой Аленой

Фото: Instagram
Артистку не понравились комментарии под снимками.

Никита Пресняков поделился с подписчиками новыми фотографиями с женой Аленой Красновой. На снимках Никита и Алена нежно прижимаются друг к другу, девушка одета в белое платье. «С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет и ни одного дня нам не будет скучно», - подписал он.

Под постом Преснякова сразу стали появляться комментарии, некоторые из которых вывели Никиту из себя. Многие его поклонники написали, что фото чудесные, и пожелали молодой семье счастья. Нашлись и те, кто стал гадать, ожидается ли прибавление в семье Пресняковых.

«Похоже,что в пузике кто-то есть )», - написал один из поклонников Никиты. На что сразу получил от артиста ответ: «Мы вас поздравляем! Вы стали обладателем достижения ровно 50000й коммент «похоже, что в пузике кто-то есть» за последние 5 лет! Ваш выигрыш ровняется целым н*ям», - написал Пресняков (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Подписчики принялись стыдить Никиту за открытое хамство и мат. «Вот какой все же грубиян, как можно так отвечать, что вам плохого сделали, ужасно.....»,

«Никита!!!! У вас очень красивая жена. Дай Вам Бог счастья!!! Прошу вас будьте дружелюбнее в комментариях. Вы публичный человек»,

«очень грубо»,

«ну Никита не стоит так реагировать. уже пора привыкнуть просто игнорировать», - раскритиковали Преснякова.

«С каких пор забавные подколы превратились в грубость?», - поинтересовался Никита. И многие его поддержали, отметив, что прежде, чем писать всякую ерунду, нужно головой думать, да и вообще в чужую жизнь не стоит лезть.

А как вы думаете: Никита поступил правильно, дав такой ответ?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...