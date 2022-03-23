Никита Пресняков озвучил причины, по которым он не стал возвращаться в Штаты

На то, что Никита остался в России оказали влияние сразу несколько факторов. Это и музыкальная группа, и знакомство с будущей женой, и просьба звездной бабушки присмотреть за дачей под Истрой. К слову, именно этот дом в Малых Бережках Орбакайте называет их родовым гнездом. Сам Никита там вырос, а позже познакомился со своей возлюбленной, которая была соседкой звездной четы.

Помимо этого Пугачева подарила любимому внуку на свадьбу квартиру в элитном районе столицы, что тоже, некоторым образом, привязало Преснякова к России. Никита не жалеет, что его жизнь сложилась таким образом. Он часто путешествует вместе с супругой Аленой Красновой и рад, что может проводить время с семьей.

Фото: Global Look Press, соцсети