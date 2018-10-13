Никита Пресняков откровенно рассказал о начале отношений с будущей супругой

Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков с детства находится в центре внимания публики, поэтому, став взрослым, крайне редко дает интервью и рассказывает об откровенных подробностях своей жизни. Тем не менее, о громкой свадьбе молодого музыканта и его возлюбленной Алены Красновой не говорил разве что ленивый. Будущие супруги познакомились в 2014 году, когда девушке было всего 17 лет. В эфире шоу «Секрет на миллион» Никита рассказал, что долго ждал, пока отношения выйдут на новый уровень: «В плане секса я ждал, пока она сама не сказала, что готова. Два года мы терпели. У меня очень большая сила воли, и если я ставлю какую-то цель, то я ее достигаю. У нас был в отношениях перерыв в полгода. В этот период у меня была другая девушка, с ней был секс, но я понимал, что это не то. У нас с Аленой в первый раз все случилось спланированно, аккуратно и романтично. Алена очень переживала».

Поклонники постоянно подозревают молодую жену Преснякова в беременности — стоит только девушке надеть свободную одежду, как подписчики начинают ее наперебой поздравлять. «Мы пока хотим пожить для себя, путешествовать. Может быть, через года два. Я очень люблю детей, мы хотим детей, но нужно немного встать на ноги. Сейчас, пока нет малышей, нам не приходится все время думать о деньгах. Никита, конечно, зарабатывает больше, но и у меня есть заработки. Это какие-то рекламные проекты, продажа одежды», — рассказала Алена, также появившаяся в студии программы. Никита полностью согласен с любимой, отмечая, что пока к отцовству не готов.

Несмотря на то, что, по словам Преснякова, это было одно из его самых откровенных интервью, свой главный секрет музыкант рассказывать отказался, поскольку он мог бы рассорить его с семьей.