В блоге певца появился нежное совместное фото с Аленой Красновой

Этим летом Никита Пресняков попрощался со статусом «холостяка» — начинающий музыкант и его избранница, модель Алена Краснова, сыграли пышную свадьбу. Однако, спустя пару месяцев после громкого торжества внимательные пользователи Сети обратили внимание на отсутствие обручального кольца на руке Никиты на свежих фотографиях. «Неужели развод?» — зазвучали робкие вопросы.

Однако, последний снимок в Instagram музыканта развеял все появившиеся слухи. Кадр, на котором запечатлена молодая пара, Никита подписал трогательными словами: «Ты мой стимул бежать домой со всех ног и каждый раз испытывать это чувство, когда ты открываешь мне дверь и заряжаешь меня на молекулярном уровне своей улыбкой! В тот момент у меня забываются все свои переживания и проблемы! Я просто переношусь в мир, где кроме тебя мне никто не нужен».

Многочисленные поклонники пары восхитились в комментариях: «Такая приятная пара! Пусть любовь и уважение не покидают вашу семью никогда!», «Красота двойная Молодцы!! Любви вам на всю долгую жизнь!!! Жизнь продолжается, Ура!!! Поздравляю вас всех Удачи всем НАМ Любви!!!!», «Вы красивая пара. Желаю, чтоб такие чувства,сохранить на долгую и счастливую вашу жизнь! И чтоб, непременно, были детки, такие же, как вы,талантливые и красивые!», «Совет да любовь-молодым!Удачи и творческих успехов!», «Желаю чтобы такие чувства ты испытывал всю жизнь чтобы тебя ждали с улыбкой ,а ты ценил это».

Напомним, об отношениях Никиты Преснякова и Алены Красновой стало известно в 2014 году. На свадьбе, состоявшейся 27 июля 2017 года, присутствовало около 200 гостей.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram