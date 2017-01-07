Меньше месяца осталось до главной свадьбы июля

27 июля состоится свадьба 25-летнего Никиты Преснякова и 20-летней Алены Красновой. Молодые люди охотно делятся с журналистами и поклонниками деталями предстоящего торжества. Так, недавно Алена рассказала в соцсети, где они планируют провести медовый месяц: «Свадебное путешествие у нас будет по Америке. Сначала мы поедем с Никитой в Испанию на море, а потом в августе в Штаты (решаем пока, в какие города смотаться)»

Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova) Янв 6 2017 в 7:04 PST

О переезде в США влюбленные говорят уже давно. По словам Никиты, именно в Америке ему будет проще строить сольную карьеру, так как там он не будет «внуком Пугачевой». Алена добавляет: «Семья скучать не будет, потому что мы будем приезжать в Россию. Думаю, это произойдет, когда я уже закончу университет».

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Фев 14 2017 в 4:18 PST

Напомним, Никита и Алена знакомы с детства: их дачи находятся по соседству. Однако, встречаться молодые люди начали, когда девушке было 17 лет. Звездные родственники жениха одобрили выбор юноши, а также решили не вмешиваться в подготовку главного события в жизни Никиты и Алены.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)