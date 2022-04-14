Никита Михалков объяснил, почему долгое время стыдился профессии жены

Татьяна и Никита Михалковы в браке почти 50 лет. За долгие годы совместной жизни режиссер никогда не упоминал о профессии своей жены. Как оказалось, в молодости Татьяна строила карьеру манекенщицы.

По словам женщины, в то время данный вид деятельности не был престижным, так что Михалков не хотел говорить об этом публично. Когда его спрашивали напрямую, Никита отвечал, что его избранница работает учителем английского языка. Отчасти это было правдой. Татьяна получила образование в пединституте имени Ленина, но зарабатывать на жизнь уроками не захотела.

В манекенщицы Татьяна попала случайно, сообщает «Экспресс-газета». Она искала работу и наткнулась на объявление о наборе девушек. Пришла в Общесоюзный дом моделей на Кузнецком Мосту и очаровала там всех присутствующих. Там Татьяне дали прозвище Институточка, так как она была единственной девушкой, получавшей параллельно высшее образование.

Напомним, что Татьяна — вторая жена Михалкова. Именно она родила режиссеру наследников, которые продолжили дело отца.