Накануне, 19 июля, в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия фестиваля актуального российского кино «Горький fest»

В этот вечер по красной ковровой дорожке прошлись Екатерина Шпица, Никита Михалков, Константин Хабенский, Игорь Хрипунов и Михаил Пореченков, который выступил президентом фестиваля и выразил надежду на то, что мероприятие станет ежегодной традицией и неотъемлемой частью культурной жизни.

В основную конкурсную программу «Встряска» вошли 12 кинокартин: «Блокбастер» продюсера Ильи Стюарта, «Кроткая» Сергея Лозницы, «Кукморские парни» Салавата Юзеева, «Купи меня» Вадима Перельмана, «Молоко» Дарьи Власовой, «Не для речки» Алисы Хмельницкой, «Маленький поезд» Тамары Дондурей, «Непрекращаемый разговор» Дмитрия Мамулии и Валентины Антоновой, «Пепло» Антона Моисеенко, «Пранк» Андрея Нестеренкова, «Софичка» Киры Коваленко и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

В специальной внеконкурсной программе «Из Горького» - «В Горький» представят работы кинематографистов. Свои картины покажут Оксана Михеева, Александр Велединский и актриса Наталья Павленкова.

Фото: архивы пресс-службы