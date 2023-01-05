Режиссер, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков госпитализирован с гриппом. Об этом Telegram-каналу «SHOT» сообщила его пресс-секретарь. Ранее в ряде средств массовой информации появились сведения о том, что 77-летний режиссер находится в тяжелом состоянии из-за пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.