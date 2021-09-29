Кто виноват: Никита Михалков чуть не погиб во время спектакля
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Как стало известно, упавший предмет даже не имел отношения к спектаклю «Двенадцать», в котором и был задействован Михалков во время происшествия, — его оставили после постановки накануне. Действо прерывать не стали, а в конце Никита Сергеевич иронично отметил, что «в нашем театре, который сейчас строится, такого не случится никогда».
Несмотря на шуточное настроение Михалкова, из-за случившегося был составлен акт, потому что ненадлежащее крепление декораций в следующий раз может стоить кому-то жизни.
Всему виной стало нарушение техники безопасности. Прежде всего, должны быть проверены механизмы, на которых были закреплены тяжеловесные предметы декора, и нужно выяснить, по какой причине они не удержались на месте. А затем проводиться такие проверки должны регулярно, сообщили изданию «МК» театральные специалисты.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press