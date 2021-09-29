Кто виноват: Никита Михалков чуть не погиб во время спектакля

Несмотря на шуточное настроение Михалкова, из-за случившегося был составлен акт, потому что ненадлежащее крепление декораций в следующий раз может стоить кому-то жизни.

Всему виной стало нарушение техники безопасности. Прежде всего, должны быть проверены механизмы, на которых были закреплены тяжеловесные предметы декора, и нужно выяснить, по какой причине они не удержались на месте. А затем проводиться такие проверки должны регулярно, сообщили изданию «МК» театральные специалисты.