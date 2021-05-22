Никита Ефремов признался, что тяжело пережил предательство знаменитого отца
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Фото: @efremovefremov/Instagram
32-летний актер рассказал, что в детстве боготворил своих родителей и старался все время проводить с ними. Отец Никиты актер Михаил Ефремов был внимательным и чутким родителем, наставником и другом для мальчика, даже после ухода из семьи. Мать Никиты Ефремова Ася Воробьева и Михаил развелись, когда сыну исполнилось 2 года. Со временем отношения папы и ребенка стали намного хуже, а отцовскую заботу Ефремов-младший ощущал все реже.
Актер признался, что из-за недостатка общения, будучи подростком, он начал записывать все свои обиды на отца, которых потом собралось очень много. «С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300», – делится Никита в интервью YouTube-шоу «Георгий за кадром».
Молодому актеру уже несколько лет помогает работа с психологом. Никита смог побороть тягу к вредным привычкам и избавиться от суицидальных мыслей. Также с терапевтом он долго прорабатывал свои детские переживания, смог понять и принять своего отца. «Я увидел, что постоянно жду от него того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды — это мои ожидания, как правило», – добавил Ефремов.
Фото и видео: @efremovefremov/Instagram, youtube.com
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