Никита Ефремов признался, что тяжело пережил предательство знаменитого отца

32-летний актер рассказал, что в детстве боготворил своих родителей и старался все время проводить с ними. Отец Никиты актер Михаил Ефремов был внимательным и чутким родителем, наставником и другом для мальчика, даже после ухода из семьи. Мать Никиты Ефремова Ася Воробьева и Михаил развелись, когда сыну исполнилось 2 года. Со временем отношения папы и ребенка стали намного хуже, а отцовскую заботу Ефремов-младший ощущал все реже.

Актер признался, что из-за недостатка общения, будучи подростком, он начал записывать все свои обиды на отца, которых потом собралось очень много. «С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300», – делится Никита в интервью YouTube-шоу «Георгий за кадром».