Никита Джигурда и Марина Анисина были и остаются одной из самых эпатажных пар в отечественном шоу-бизнесе. Полтора года назад фигуристка подала документы на развод, обвинив супруга в употреблении запрещенных препаратов и чрезмерном увлечении каббалой. Стоит отметить, что в 2008 году пара совершила таинство венчания.

Через несколько месяцев после развода Анисина простила супруга и пара объявила о своем воссоединении в Instagram. А сейчас Никита признается, что готов вновь сочетаться с Мариной законным браком. «Мы с Мариной живем на две страны. На днях я вернулся из Франции в Россию. Хочу поскорее увидеть любимую и детей. В столице у нас продолжается судебное разбирательство за наследство Людмилы Браташ. Я не смог выиграть последнее дело. Но теперь мы с адвокатами собрали необходимые документы, которые помогут мне вступить в права законного наследника недвижимости покойной. Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!» — цитирует Джигурду портал Starhit.