Никита Джигурда и Марина Анисина получат два миллиона евро в наследство

Никита Джигурда поделился с подписчиками радостной новостью – Кунцевский районный суд столицы постановил, что шоумен и его супруга являются единственными законными наследниками покойной бизнес-леди Людмилы Браташ – им достается бизнес по организации авиаперевозок в США, а также имущество в России и Франции. Как отметил Джигурда, деньги он планирует оставить своим детям, а также открыть духовный центр в Греции.
В 2016 году Браташ была найдена мертвой с разбитой головой, а незадолго до смерти она написала завещание на имя своего друга Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Борьба за наследство между супругами и сестрой покойной Светланой Романовой продолжалась два года.
Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov/Globallookpress, instagram