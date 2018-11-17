Никита Джигурда и Марина Анисина получат два миллиона евро в наследство

В 2016 году Браташ была найдена мертвой с разбитой головой, а незадолго до смерти она написала завещание на имя своего друга Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиной. Борьба за наследство между супругами и сестрой покойной Светланой Романовой продолжалась два года.

Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov/Globallookpress, instagram