Никас Сафронов поделился подробностями бурной молодости: «Детей пока семь, насколько я знаю»

Сейчас Никас Сафронов переживает, что не стал хорошим отцом для своих детей. «Я не алкоголик, помогаю и поддерживаю их. Единственное, в чем мой минус, — я не был рядом с детьми, когда они были маленькими, не водил в детский сад или в школу. У меня не было тогда времени и возможности. Эти дети рождались, кроме Стефано, не в браках и не по моему желанию. Но я жалею, что их не воспитывал как отец». Хоть отношение к браку и детям у художника все еще не однозначное, он надеется, что однажды все изменится и он решится завести еще наследников.

Фото и видео: www.instagram.com/safronov_nikas/