Никас Сафронов поделился подробностями бурной молодости: «Детей пока семь, насколько я знаю»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/safronov_nikas/
В связи с бурной молодостью, и насыщенной личной жизнью художнику порой трудно сосчитать сколько у него детей. «Пока семь, насколько я знаю. Плюс-минус. Я же никогда их не проверял, не трясусь, мой — не мой. Я же их не воспитывал. Я думаю «ну раз я встречался с его мамой, я вспомнил о ней, ну почему не помочь», — говорит Сафронов в программе «Однажды...» на канале НТВ.
Однако, особенно среди наследников живописец выделяет своего внебрачного сына Луку: «Я его люблю, Лука — мой сын, он был очень сложный в начале наших отношений, потом он стал моим близким. Он мне дает советы, я с ним делюсь».
Сейчас Никас Сафронов переживает, что не стал хорошим отцом для своих детей. «Я не алкоголик, помогаю и поддерживаю их. Единственное, в чем мой минус, — я не был рядом с детьми, когда они были маленькими, не водил в детский сад или в школу. У меня не было тогда времени и возможности. Эти дети рождались, кроме Стефано, не в браках и не по моему желанию. Но я жалею, что их не воспитывал как отец». Хоть отношение к браку и детям у художника все еще не однозначное, он надеется, что однажды все изменится и он решится завести еще наследников.
Фото и видео: www.instagram.com/safronov_nikas/