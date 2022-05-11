Никакой вечной молодости: пластический хирург разоблачил Екатерину Андрееву

Глядя на популярную телеведущую Екатерину Андрееву, сложно поверить в то, что ей уже давно перевалило за 55 лет. Она сама не скрывает, что уделяет много времени и средств уходовым программам и специальным процедурам, в результате чего ей удается выглядеть гораздо моложе своего возраста. Ведущая новостей поделилась с поклонниками, что сохранить молодость и красоту ей помогает чудодейственная китайская гимнастика и отсутствие привычки ежеминутно смотреться в зеркала.

Эксперт по хирургическому восстановлению женской красоты уверен, что телеведущая просто лукавит. И ее «нестареющей» внешности можно найти вполне логичное объяснение. «Все дело в жутком фотошопе, который ничего общего не имеет с реальностью. Возможно ли сделать специальные упражнения, чтобы лицо выглядело моложе? Физическая активность помогает выглядеть лучше, но, когда женщине уже за 40 лет, никакой ботокс или гели не помогают. Поэтому если это не фотошоп, то тогда однозначно подтяжка», — объяснил свою позицию пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с порталом Day.ru.