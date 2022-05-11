Никакой совести: наследники Людмилы Гурченко избавляются от ее вещей

Очень скоро все желающие смогут приобрести себе что-то из личной коллекции несравненной Людмилы Гурченко. На следующей неделе известный аукционный дом выставит на торги вещи и аксессуары народной артистки, умершей весной 2011 года.

В представленных лотах значатся роскошные золотые серьги с бирюзой и жемчугом, изготовленные рижским ювелирным заводом, по стартовой цене 35 тысяч рублей; дизайнерское платье от Вячеслава Зайцева по стартовой цене 100 тысяч рублей; шляпки и прочие предметы гардероба.

Попасть на аукцион вещи Гурченко могли только с разрешения наследников. Внучка уже открестилась от этой затеи, а вдовец Сергей Сенин и раньше потихоньку реализовывал что-то из наследства, передает издание kp.ru. Обычно на вырученные средства он приобретал что-то необходимое для поддержания музея легендарной актрисы.