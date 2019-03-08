«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере

8 марта, в Международный женский день, актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила побыть немного эгоисткой и в первую очередь поздравить саму себя. Она опубликовала в микроблоге фото в домашнем интерьере, лежа на диване в томной позе.

«С огромным удовольствием поздравляю себя с Праздником», — подписала Лариса фото, далее прорекламировав марку постельного белья, которая недавно пришлась ей по душе (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).