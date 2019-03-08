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«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева дома

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59-летняя Лариса Гузеева поздравила с женским праздником саму себя.

8 марта, в Международный женский день, актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила побыть немного эгоисткой и в первую очередь поздравить саму себя. Она опубликовала в микроблоге фото в домашнем интерьере, лежа на диване в томной позе.

«С огромным удовольствием поздравляю себя с Праздником», — подписала Лариса фото, далее прорекламировав марку постельного белья, которая недавно пришлась ей по душе (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Королева ❤️», «Лариса, вы потрясающая и неповторимая! Всегда любуюсь вами и прислушиваюсь! Очень мудрые мысли высказываете и зачастую они совпадают с моими и это радует вдвойне. Очень нравиться ваш юмор! Я и сама люблю поострить, но у вас это получается виртуозно и мгновенно! С праздником Вас и большого женского счастья!», «Наши маленькие женские радости», «У шикарной женщины все шикарно! Обожаю Вас!» — написали поклонники Гузеевой. Впрочем, тут же нашлись и недоброжелатели: «Соглашусь с вами про разбросанное что-то тряпичное и не убранную комнату. Не аккуратно! ...на фото со стороны! Обои? Слишком пестрые? Лично мне нравится сдержанная, элегантная классика. Темные обои показывают комнату меньше..... у каждого свой вкус».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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