«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере

8 марта, в Международный женский день, актриса и телеведущая Лариса Гузеева решила побыть немного эгоисткой и в первую очередь поздравить саму себя. Она опубликовала в микроблоге фото в домашнем интерьере, лежа на диване в томной позе.
«С огромным удовольствием поздравляю себя с Праздником», — подписала Лариса фото, далее прорекламировав марку постельного белья, которая недавно пришлась ей по душе (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Королева ❤️», «Лариса, вы потрясающая и неповторимая! Всегда любуюсь вами и прислушиваюсь! Очень мудрые мысли высказываете и зачастую они совпадают с моими и это радует вдвойне. Очень нравиться ваш юмор! Я и сама люблю поострить, но у вас это получается виртуозно и мгновенно! С праздником Вас и большого женского счастья!», «Наши маленькие женские радости», «У шикарной женщины все шикарно! Обожаю Вас!» — написали поклонники Гузеевой. Впрочем, тут же нашлись и недоброжелатели: «Соглашусь с вами про разбросанное что-то тряпичное и не убранную комнату. Не аккуратно! ...на фото со стороны! Обои? Слишком пестрые? Лично мне нравится сдержанная, элегантная классика. Темные обои показывают комнату меньше..... у каждого свой вкус».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram