Никакой мировой: наследникам Градского придется выплачивать большие долги

В конце мая наследников ожидает решение по делу о наследстве Александра Градского, которого не стало осенью 2021 года. К сожалению, родственникам великого мэтра не удалось мирно договориться о том, кому что достанется, поэтому есть вероятность, что судебные разбирательства по данному вопросу затянутся еще надолго.

К слову, помимо многочисленного наследства, родственникам также достанутся и огромные долги Градского. Близкие до сих пор не погасили долг за недвижимость композитора в размере полумиллиона рублей, но за столичные апартаменты мэтра налог заплачен, поэтому они переходят новому владельцу, передает Telegram-канал «НеМалахов».

На наследство знаменитости на данный момент претендует его вдова Марина Коташенко, их сыновья Александр и Иван, а также дети Градского от предыдущего брака Даниил и Мария. Обсуждают, что часть имущества композитор успел переписать на Коташенко, поэтому оно разделу не подлежит.