«Никакой химии я не делал»: Максим Галкин показал, как выглядит после пробуждения

«Я так и не поняла, он погоду хотел показать или себя», «А с такими волосами прям.. красавец», «Чубчик кучерявый», «Потрясающий утренний монолог», «Как?! 🤔 Вы же всегда с прямыми волосами, выпрямляли выходит?», «Да, кудри побеждают, но они вам так к лицу», «Вы такой прям домашний, аж хочется Вас погладить по кудрям», «Такой домашний и уютный», «Что-то вы на Галкина не похожи с такой прической», «Ну и зачем ты выпрямляешь волосы? Тебе с волнистыми лучше», — написали подписчики в комментариях к видеозаписи.