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«Никакой химии я не делал»: Максим Галкин показал, как выглядит после пробуждения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин с цветами от поклонников

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Пользователи Сети обсуждают новое видео в блоге популярного телеведущего.

Новая прическа Максима Галкина уже давно стала предметом обсуждения в социальных сетях — поклонники артиста, привыкшие видеть его с прямыми волосами, немало удивлены буйным кудрям, которые телеведущий изредка демонстрирует в Instagram. Несколько часов назад артист поделился в блоге новым видеороликом, в котором попытался снять метель за окном своего замка. «Я еще не проснулся», — честно признался Максим, объяснив фолловерам свой внешний вид. В минутном видео шоумен не только показал, какая погода за окном, но и рассказал, что его волосы кудрявые от природы.

«Я так и не поняла, он погоду хотел показать или себя», «А с такими волосами прям.. красавец», «Чубчик кучерявый», «Потрясающий утренний монолог», «Как?! 🤔 Вы же всегда с прямыми волосами, выпрямляли выходит?», «Да, кудри побеждают, но они вам так к лицу», «Вы такой прям домашний, аж хочется Вас погладить по кудрям», «Такой домашний и уютный», «Что-то вы на Галкина не похожи с такой прической», «Ну и зачем ты выпрямляешь волосы? Тебе с волнистыми лучше», — написали подписчики в комментариях к видеозаписи.

А вам какой образ Максима Галкина нравится больше?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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