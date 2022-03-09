Никакого TikTok и Instagram: Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает своих детей

Сергей Лазарев воспитывает 7-летнего сына Никиту и 3-летнею дочь Анну. Певец признается, что они полностью изменили его жизнь. Он счастлив быть отцом и старается все свое свободное время проводить с наследниками. В интервью для Teleprogramma.pro Лазарев раскрыл некоторые детали их воспитания и поделился правилами, которых придерживаются Никита и Аня.

Сергей довольно демократичный отец, но все же в его семье для малышей есть определенные ограничения. Например, он установил родительский контроль на айпаде и следит за тем, что скачивает Никита. «Сын не может скачать что-то без моего разрешения. Запрос на его скачивание высвечивается у меня на телефоне, я смотрю, что за приложение, и либо разрешаю, либо нет. Как раз недавно мой ребенок прислал запрос на скачивание ТикТока и Инстаграма. Я сказал: «Никита, еще рано — давай подождем, когда повзрослеешь». Что касается музыки, то у нас дома есть умные колонки, и, если их попросить, они ставят современную музыку — Никита и Аня в курсе всех последних новинок. Конечно, я стараюсь влиять на музыкальные вкусы детей. Плюс в колонке устанавливаются ограничения, чтобы не весь контент был доступен», — объяснил артист.