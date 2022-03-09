Никакого TikTok и Instagram: Сергей Лазарев рассказал, как воспитывает своих детей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Сергей Лазарев воспитывает 7-летнего сына Никиту и 3-летнею дочь Анну. Певец признается, что они полностью изменили его жизнь. Он счастлив быть отцом и старается все свое свободное время проводить с наследниками. В интервью для Teleprogramma.pro Лазарев раскрыл некоторые детали их воспитания и поделился правилами, которых придерживаются Никита и Аня.
Сергей довольно демократичный отец, но все же в его семье для малышей есть определенные ограничения. Например, он установил родительский контроль на айпаде и следит за тем, что скачивает Никита. «Сын не может скачать что-то без моего разрешения. Запрос на его скачивание высвечивается у меня на телефоне, я смотрю, что за приложение, и либо разрешаю, либо нет. Как раз недавно мой ребенок прислал запрос на скачивание ТикТока и Инстаграма. Я сказал: «Никита, еще рано — давай подождем, когда повзрослеешь». Что касается музыки, то у нас дома есть умные колонки, и, если их попросить, они ставят современную музыку — Никита и Аня в курсе всех последних новинок. Конечно, я стараюсь влиять на музыкальные вкусы детей. Плюс в колонке устанавливаются ограничения, чтобы не весь контент был доступен», — объяснил артист.
Сергей рассказал, что музыка, которую слушают его дети, довольно приятная и некоторые композиции нравятся и ему. Аня и Никита предпочитают современные хиты и часто просят включить дома то, что услышали в школе.
Лазарев тщательно следит за развитием малышей. Они ходят на различные кружки и секции. Никита, например, раньше занимался футболом, а потом переключился на танцы. Отец его во всем поддерживает, ведь главное, чтобы ребенок получал удовольствие от занятий. «Сейчас у нас в расписании школа танцев и английский. Причем ходят танцевать и Никита, и Аня. У сына уже были отчетные концерты, где он выступал. Ему очень нравится, он получает от этого удовольствие», — добавил артист.
Дома у Лазарева живут два пса из приюта. Дети обожают животных и с радостью помогают папе за ними ухаживать. Сергей отметил, что забота о братьях наших меньших отлично дисциплинирует детей и учит их ответственности.
Фото: Global Look Press