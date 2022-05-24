Никаких послаблений: Александр Маршал озвучил размер своей пенсией

Александр Маршал, уже около четырех лет получающий пенсию, до сих пор удивляется, почему для него не предусмотрены никакие надбавки и доплаты.

Исполнитель посетовал, что хоть и успел официально стать пенсионером до поднятия минимального возраста, суммой выплат похвастаться он не может. Несмотря на звание «Заслуженного артиста России», которое Маршалу присудили в 2007 году, ежемесячно он получает около 12 тысяч рублей. Около 15 лет назад музыкант продал квартиру в столице и перебрался в свой загородный дом. Артист уточнил, что на данный момент он прописан в Московской области, поэтому и доплаты, как тем же москвичам, ему не положены.

«С 60 лет я получаю пенсию, успел до поднятия пенсионного возраста. Ежемесячно мне перечисляют около 12 тысяч рублей. Я живу за городом, поэтому надбавка как народному артисту, мне не положена», — печально констатировал факт музыкант в программе «Антонимы».