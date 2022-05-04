Никаких контрактов: Меган Маркл осталась у разбитого корыта

Черная полоса наступила в жизни свободолюбивой американки Меган Маркл. Супруга принца Гарри несколько месяцев трудилась над сериалом «Жемчужина» для медиахолдинга Netflix, однако компания в итоге просто решила прекратить финансирование проекта.

Сюжет анимационного сериала, над которым долго и усердно работала Маркл, рассказывает о девочке, которая пытается найти вдохновение в исторических женских фигурах. Известно, что сценарий написала Меган, а производство было поручено принадлежащей ее семье компании. Но из-за того, что дела у Netflix в последнее время идут так себе и портал стремительно теряет пользователей, бюджет решено было значительно урезать и отказаться от тех проектов, которые совершенно точно не выстрелят в прокате.

Под большим вопросам также оказался совместный проект знаменитых супругов – документальный фильм, посвященный спортсменам. Пока Меган и Гарри пытались что-то представить продюсерам, их совместное творчество и вовсе решено было заморозить на неопределенный срок.