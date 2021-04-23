Ник Картер из Backstreet boys стал отцом в третий раз

41-летний участник популярного бойзбэнда Backstreet boys Ник Картер стал отцом в третий раз.

Об этом он рассказал в своем личном блоге.

«Мы с гордостью сообщаем, что наш ребенок родился! Родители очень хорошо знают, что иногда все идет не так, как вы планируете. У нас были небольшие сложности, но после первой ночи все стало немного лучше», – заявил он.

Он отметил, что очень переживает за свою возлюбленную и новорожденного малыша.

«Да, я верующий. Я прошу Бога дать нам силы, чтобы защитить маму и ребенка», – подписал он фотографию из больницы.

Мама с малышом пока остаются в клинике, однако их здоровью ничего не угрожает.

Пол новорожденного пока неизвестен.

В 2014 году Ник Картер женился на актрисе и фитнес-эксперте Лорен Китт, а кроме этого малыша, у пары есть еще двое детей – сын Один, которому уже пять лет, и годовалая дочь Сирша, появившаяся на свет в прошлом году.