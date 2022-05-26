Ничему жизнь не учит: 74-летний Бари Алибасов женится в седьмой раз

Личная жизнь 74-летнего Бари Алибасов всегда была достоянием общественности и предметом бурных обсуждений. За его плечами шесть официальных браков и череда громких романов.

Одной из самых запоминающихся историй у продюсера стал брак с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Их союз продержался около двух лет и закончился публичным дележом московской квартиры. Судебные дрязги не самым лучшим образом сказались на здоровье Алибасова, однако это не помешало ему вновь задуматься о женитьбе.

Стало известно, что 27 мая продюсер женится в седьмой раз. Его избранницей стала молодая нянечка по имени Елена родом из Донецка, передает издание «Экспресс Газета» со ссылкой на достоверные источники.

При этом сын знаменитости совершенно не в курсе грядущих изменений в жизни отца: «Отец не посвящает меня в такие дела. Если это та Лена, о которой я думаю, то это его нянечка, которая ухаживает за ним долгое время. В таком случае я за него рад и счастлив! Но на свадьбу меня не звали, это немного обидно».