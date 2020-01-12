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«Ничего себе бабушка!»: Марина Юдашкина восхитила Сеть фото в бикини

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Юдашкина

Фото: Instagram Марины Юдашкиной

В Сети обсуждают свежий снимок в блоге супруги Валентина Юдашкина.

61-летняя Марина Юдашкина поделилась в Instagram кадром, сделанным на пляже: «Стоишь на берегу и чувствуешь запах моря!». Белый раздельный купальник с лифом бандо подчеркнул не только шоколадный загар супруги модельера Валентина Юдашкина, но и ее великолепную фигуру.

«Вот это фигура!!!» — написала Ольга Орлова и поставила несколько огненных эмодзи.

«Очень красивая ❤️🤪🙏🏻», — восхитилась Светлана Бондарчук.

«👍🌟», — была лаконична Кристина Орбакайте, а Олеся Судзиловская оставила эмодзи-аплодисменты.

«Фигурка что надо🔥🌞», — восхитилась Анита Цой.

«Сногсшибательная ❤️», — уверена Жасмин.

«Ого, Марина, так вы просто модель, фигура на зависть и на очень хорошую, молодец, вы истинная женщина», «Красотка, 👍👍👍 просто 🔥», «Отлично выглядите!», «Мариночка, супер, красотка!», «Фигура🔥», «Красивая какая вы🌟💝», «Фигура просто космос», «Красавица», «Просто шикарная», «Это ты?!?!?!? 😳 Пошла срочно на дорожку!!! 🏃🏽‍♀️🤸🏾🏋🏻‍♀️», «Ни фига себе, Марина, простите за сленг. Но это от восхищения. Фигура — СУПЕР!», «Невероятная», «Ого, какая классная», «Вот это у вас фигура!👍🏽 Чаще хвалитесь! Я бы и не подумала никогда», «Очень красивая женщина…», «Марина! Какая фигура😍», «Ничего себе бабушка!», «Статуэточка!👍 Фигурка что надо!» — восхищаются подписчики и осыпают Марину комплиментами.

Напомним, у Марины и Валентина Юдашкина есть 29-летняя дочь Галина, которая подарила им двоих внуков — Анатолия в 2016 году и Аркадия в 2018 году.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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