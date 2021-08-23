«Ничего не нужно»: Симоньян — о нежелании жить в Москве и выходить замуж за Кеосаяна

Причина — в нежелании выходить замуж у самой Маргариты: «Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: "Родной, я просто коллекционирую кольца". Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности», — поделилась она с Валерией. Более того, считает юридически выгоднее не оформлять союз, чтобы иметь возможность делать большие покупки без одобрения супруга. В пример привела ее недавнюю покупку квартиры в Сочи.

И поделилась, как в их семье распределены родительские функции: если Тигран — веселый папа, который с радостью играет с детьми и по утрам поет с ними песни под пианино, то Маргарите — досталась роль справедливого воспитателя. Но конфликтов и истерик в их семье нет: если ты хочешь что-то получить, манипуляции истериками не получатся и дети это знают.

В целом, Симоньян очень довольна своей жизнью, планирует и дальше активно работать, потому что чувствует свой долг и профессиональную ответственность, но в мечтах хочет больше времени уделять писательству и жить не в холодной столице, а на берегу моря: «Свою идеальную жизнь я себе представляю, что живу в прекрасном городе Сочи, пишу хорошие книги... книги, которые пользуются успехом и которые ценят понимающие люди. Воспитываю своих детей, варю борщ, хаш, окрошку. Когда мне хочется развлечься — приезжаю в Москву, встречаюсь с друзьями, иду в тот же Большой театр. Потом уезжаю обратно. Вот это мой идеальный мир», —заключила она.