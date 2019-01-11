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«Ничего не бойся»: Тина Канделаки дала напутствие взрослой дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Тины Канделаки

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Тина Канделаки поздравила дочь с 19-летием.

В эту пятницу, 11 января, дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина отпраздновала 19-летие. В честь этого дня звездная мама дала напутствие ребенку.

«Самые любимые глаза. Как же здорово, что дети вырастают, становятся умнее, мудрее и начинают нас учить новой жизни, в которой мы ничего не понимаем. 19 лет — это когда все только начинается. Жизнь прожитая по маминому сценарию заканчивается и начинается твой собственный. Ничего не бойся! Твоя главная задача быть счастливой, как ты считаешь правильным. С Днем Рождения, my love», — написала она под фотографией.

О необычном имени дочери Канделаки рассказывала: «Никогда не забуду, как смотрела конкурс красоты, который вела Мелания Кнаусс (ныне Трамп — прим. ред.) и решила, что это самое прекрасное имя для моей девочки».

У Мелании есть брат, Леонтий. С их отцом, художником и совладельцем многопрофильной клиники «АСКОН», Тина рассталась в 2010 году.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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