«Ничего не бойся»: Тина Канделаки дала напутствие взрослой дочери

О необычном имени дочери Канделаки рассказывала: «Никогда не забуду, как смотрела конкурс красоты, который вела Мелания Кнаусс (ныне Трамп — прим. ред.) и решила, что это самое прекрасное имя для моей девочки».

У Мелании есть брат, Леонтий. С их отцом, художником и совладельцем многопрофильной клиники «АСКОН», Тина рассталась в 2010 году.