Ничего лишнего: Настя Каменских сфотографировалась абсолютно обнаженной

«Вауу вот так удивила так удивила ты восхитительная сексуальная красотка, не слушай зависливых баб, ты изюминка в любом виде», «Каменских - красивая во всех образах, даже в этом», «Настя! Ты УльтраСуперМегаГиперСексуальная ДЕВОЧКА!!!», «Вы потрясающая! Это очень красиво, со вкусом!», «Хорошее тело. Хорошая, нежная фотка. Не пошлая», «Красавица, смотрю и глаз радуется! Шикарная! ❤️😍Ничего аморального, пошлого!», «Ничего пошлого здесь не вижу, на оборот, нежно и женственно», «Боже как красиво, такое женское тело не может не радовать глаз, а так же не может не возводят на борьбу с самыми сильном врагом со своей ленью и слабостью, спасибо что даришь нам такое искусство», — написали фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram