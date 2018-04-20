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Ничего лишнего: Настя Каменских сфотографировалась абсолютно обнаженной

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Фото из Instagram Насти Каменских
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Певица опубликовала пикантный снимок в своем Instagram.

Поклонники Насти Каменских восхищаются не только ее творчеством, но и ее фигурой. Для многих подписчиков Instagram артистки ее аппетитные формы являются примером идеального тела. Еще бы! Настя постоянно публикует горячие кадры, во всей красе демонстрирующие изящные изгибы ее фигуры. Несколько часов назад в Instagram появился снимок, на котором певица позирует в бассейне совершенно обнаженной, прикрыв пышный бюст руками.

«Вауу вот так удивила так удивила ты восхитительная сексуальная красотка, не слушай зависливых баб, ты изюминка в любом виде», «Каменских - красивая во всех образах, даже в этом», «Настя! Ты УльтраСуперМегаГиперСексуальная ДЕВОЧКА!!!», «Вы потрясающая! Это очень красиво, со вкусом!», «Хорошее тело. Хорошая, нежная фотка. Не пошлая», «Красавица, смотрю и глаз радуется! Шикарная! ❤️😍Ничего аморального, пошлого!», «Ничего пошлого здесь не вижу, на оборот, нежно и женственно», «Боже как красиво, такое женское тело не может не радовать глаз, а так же не может не возводят на борьбу с самыми сильном врагом со своей ленью и слабостью, спасибо что даришь нам такое искусство», — написали фолловеры.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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