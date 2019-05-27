Ничего, кроме шляпы: Наталья Бардо снялась в провокационной фотосессии

Популярная актриса и телеведущая Наталья Бардо порадовала подписчиков новыми «голыми» и в прямом смысле жаркими фотографиями. Наталья отдыхает в Греции, откуда выкладывает множество фотографий. Но одна из них по-настоящему взбудоражила ее подписчиков. На фото обнаженная Бардо позирует только в шляпе с огромными полями. «Даже не знаю, стоит ли писать про интригу, по-моему достаточно фотографии. Но шляпа признаюсь велика, да еще и чужая», — подписала она опубликованный 27 мая снимок.
Подписчики восхитились загорелым подтянутым телом Натальи. И в то же время они удивились, что она решилась принять участие в настолько откровенной фотосессии. Хотя Наталья и публикует фото с в нижнем белье и купальниках, таких снимков у нее не было давно.
«Какая шикарная фотография!», «Фото огонь. вы- шикарны!!!! Восхищение!», «Ого-го загар», «тушить , срочно тушить этот пожарище», - написали поклонники Натальи (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Судя по фото, Наталья отдыхает в Греции без своего любимого мужчины Марюса Вайсберга. Во всяком случае в кадре он не появляется. В СМИ не раз проскальзывала информация, что пара распалась, но Бардо на это не обращает внимания. Наталья и Марюс начали встречаться в 2016 году. Вскоре у них родился сын Эрик.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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