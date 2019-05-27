Ничего, кроме шляпы: Наталья Бардо снялась в провокационной фотосессии

Подписчики восхитились загорелым подтянутым телом Натальи. И в то же время они удивились, что она решилась принять участие в настолько откровенной фотосессии. Хотя Наталья и публикует фото с в нижнем белье и купальниках, таких снимков у нее не было давно.

«Какая шикарная фотография!», «Фото огонь. вы- шикарны!!!! Восхищение!», «Ого-го загар», «тушить , срочно тушить этот пожарище», - написали поклонники Натальи (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).