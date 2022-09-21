Ничего другого не остается: оскандалившейся Пугачевой приходится идти на крайние меры

Если раньше билеты на концерты Аллы Пугачевой разлетались как горячие пирожки и перепродавались перекупами за баснословные суммы, то сейчас о таком ажиотаже можно даже не мечтать. Известный звездный продюсер Павел Шеленговский уверен, что поклонники больше не будут приходить на шоу Примадонны, стоимость билетов на которые начиналась от 50 тысяч рублей.

По словам эксперта, из-за срочного отъезда из России, Пугачева сама поставила крест на своей карьере, да и репутации. Шеленговский уточнил, что в будущем максимальная цена билетов на шоу топовых артистов будет варьироваться в диапазоне 2000 рублей. К тому же, Пугачева уже не является самым востребованным артистом на частных вечеринках, где она могла спокойно заработать около 300 тысяч евро за вечер, поэтому ей придется пересмотреть свои гонорары.

«У меня есть точная информация, что теперь берет она ровно в два раза меньше», - подытожил продюсер.